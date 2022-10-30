Ответ Сахибы Гафаровой спикеру Алену Симоняну сильный и чёткий - Игорь Коротченко

БАКУ /Trend/ - Ответ председателя Милли Меджлиса Азербайджана Сахибы Гафаровой спикеру парламента Армении Алену Симоняну сильный и чёткий.

Как сообщает в воскресенье Trend, об этом на своей странице в Facebook написал российский эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

«Это как ответный удар по агрессору»,- написал он.

Коротченко оставил этот комментарий, делясь записью выступления председателя Милли Меджлиса в социальных сетях.

Он припомнил, что на 54-м пленуме МПА СНГ в Самарканде 28-го октября Ален Симонян выступил с далёкими от истины нападками в адрес Азербайджана, после чего Сахиба Гафарова вновь взяла слово и дала Симоняну достойный ответ.