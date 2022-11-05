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В Азербайджане расширяются источники финансирования для помощи семьям шехидов и увековечения памяти шехидов

Политика Материалы 5 ноября 2022 13:43 (UTC +04:00)
В Азербайджане расширяются источники финансирования для помощи семьям шехидов и увековечения памяти шехидов

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Расширяются источники финансирования для помощи семьям шехидов и увековечения памяти шехидов.

Как сообщает в субботу Trend, на состоявшемся сегодня пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана был вынесен на обсуждение законопроект "Об увековечении имени шехида и льготах, предоставляемых семьям шехидов".

Документ подготовлен в связи с исполнением Указа Президента Азербайджана "О некоторых мерах по совершенствованию управления в сфере государственного обязательного личного страхования" от 18 мая 2021 года. Согласно предложенному изменению в статью 6 закона, конкретизирован и расширен круг источников средств, расходуемых в этом направлении. Так, к этим источникам добавляется государственное обязательное личное страхование.

После обсуждений изменение было вынесено ​​на голосование и принято в третьем чтении.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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