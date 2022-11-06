В ВМС Азербайджана состоялась очередная церемония выпуска (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - По указанию Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева в Азербайджанской Армии продолжается работа по дальнейшему повышению уровня подготовки личного состава и боеспособности подразделений, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов принял участие в очередной церемонии выпуска «Базового курса морских коммандос» и «Подводного спецназа-штурмовика», состоявшейся в воинской части ВМФ.

Сначала были возложены цветы к памятнику, воздвигнутому на территории воинской части в дань уважения светлой памяти шехидов.

Минутой молчания была почтена память общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь во имя территориальной целостности Азербайджана. Прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

В ходе своего выступления на церемонии выпуска министр обороны подчеркнул, что эти курсы благотворно отразятся на совершенствовании индивидуальных навыков морских пехотинцев и спецназовцев. Было отмечено, что новые реформы, проведенные после Отечественной войны, способствовали формированию профессиональной армии.

Поздравив выпускников и весь личный состав с наступающим Днем Победы, министр пожелал им успехов в службе.

Министр обороны поблагодарил турецких офицеров и весь состав за высокий уровень организации и проведения курсов, в которых также задействованы профессиональные турецкие инструкторы.

Отличники курса прикрепили эмблемы к символическим пням, после чего выпускникам были вручены сертификаты. Группа отличившихся на курсах военнослужащих и инструкторов была награждена почетными грамотами и ценными подарками.

Министр обороны вручил сертификат «К бою готов» командиру подразделения, успешно прошедшего оценивание второго уровня (NEL-2) НАТО по «Воспрещению действий в море», организованному в Турции.

После окончания церемонии выпуска министр понаблюдал за тактико-специальными занятиями морского спецназа и показательными выступлениями водолазов подразделений подводной атаки и подводной обороны.

На встрече с морским спецназом генерал-полковник Закир Гасанов отметил, что их доблесть во время Отечественной войны достойна всяческих похвал. Было подчеркнуто, что за проявленный героизм Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Ильхам Алиев высоко ценит каждого из них.

В заключение министру обороны были представлены современное вооружение, боевые и транспортные средства из арсенала морских пехотинцев и спецназа.