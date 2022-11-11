Во французской прессе опубликована статья о заявлении официального Баку касательно принятия необходимых шагов, если армянские элементы не покинут Карабах

БАКУ /Trend/ - На французском новостном портале "La Gazette" опубликована статья под названием «Официальный Баку предпримет необходимые шаги, если армянские элементы не покинут Карабах».

Как сообщает в пятницу Trend, в статье говорится, что, согласно заявлению от 10 ноября 2020 года, армянские вооруженные силы должны были покинуть Карабах, но это обязательство до сих пор не выполнено.

«Азербайджан всегда с уважением относится ко всем международным договоренностям, выполняет все взятые на себя по заявлению от 10 ноября 2020 года обязательства, однако Армения своих обязательств не выполняет. Азербайджанская сторона еще раз напомнила, что если не будет выполнено обязательство по полному выводу из Карабаха армянских вооруженных сил, Азербайджан предпримет необходимые шаги», - говорится в статье со ссылкой на выступление Президента Ильхама Алиева перед военнослужащими на мероприятии в Шуше по случаю 8 Ноября - Дня Победы.

В статье, в которой говорится и о Зангезурском коридоре, подчеркивается, что этот коридор является обязательством Армении, однако армянская сторона не предприняла никаких шагов в связи с этим.

«Зангезурский коридор – это обязательство Армении, она взяла на себя это обязательство. На протяжении двух лет мы не трогаем машины, которые ездят по Лачинской дороге из Армении в Карабах и обратном направлении. Мы взяли обязательство, выполняем его, свободное передвижение. Армения тоже взяла обязательство о том, чтобы между западными районами Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой было транспортное сообщение. Два года прошло. Нет ни технико-экономического обоснования, ни какого-либо движения, ни железной дороги, ни автомобильной дороги», - приводится в статье цитата из выступления Президента Ильхама Алиева.

Также отмечается, что если Армения хочет проводить политику добрососедства, она, в первую очередь, должна выполнять все положения заявления от 10 ноября 2020 года. Армения должна быть искренней в мирных переговорах с Азербайджаном, не должна искусственно затягивать время.

(Перевод: Фидан Мустафаева)