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Недавно я стал свидетелем масштаба разрушений в Агдаме - посол Великобритании

Политика Материалы 22 ноября 2022 16:12 (UTC +04:00)
Недавно я стал свидетелем масштаба разрушений в Агдаме - посол Великобритании

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Недавно я стал свидетелем масштаба разрушений в Агдаме.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал посол Великобритании в Азербайджане Фергус Олд, выступая на конференции высокого уровня в Университете АDА.

Он отметил, что разминирование освобожденных территорий важно для возвращения бывших вынужденных переселенцев.

"Рад, что одним из первых международных партнеров, которые поддержали Агентство Азербайджана по разминированию, является Великобритания", - сказал Олд.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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