Минная проблема Азербайджана обсуждена в Женеве

БАКУ /Trend/ - Делегация из представителей Агентства Азербайджана по разминированию, секретариата межведомственного центра Координационного штаба по централизованному решению вопросов на освобожденных территорий и министерства иностранных дел Азербайджана, приняла участие в 20-й встрече в рамках "Конвенции о запрещении применения, резервирования, производства и транспортировки противопехотных мин и об их уничтожении", которая проходила 21-25 ноября в Женеве.

Об этом Trend сообщили в субботу в Агентстве.

Согласно информации, на встрече члены делегации представили позицию Азербайджана, проинформировали о минной проблеме, с которой сталкивается страна, проводимой правительством широкомасштабной деятельности по разминированию, восстановительных и строительных работах для возвращения бывших вынужденных переселенцев на свои земли. Было подчеркнуто, что мины создают препятствия для мира и безопасности в регионе.

В рамках визита также прошло мероприятие на тему “Проблемы гуманитарного разминирования и партнерство, ведущее к совместным решениям”, посвященное проблеме мин, с которой сталкивается наша страна. Главной целью мероприятия, в котором приняли участие более тридцати представителей, было более детальное донесение до широкой общественности сути существующей в Азербайджане минной проблемы и объединение усилий на международном уровне по ее решению.

Были представлены презентация и видеоролик, отражающие масштабы минного загрязнения на освобожденных от оккупации территориях, деятельность по разминированию, применяемые в ходе нее методологии. Была подчеркнута роль партнерства в укреплении национальных возможностей по развитию инновационных решений, важность привлечения международных ресурсов и поддержки в деятельности по разминированию.

(Перевод: Нубар Кулузаде)