В азербайджанской армии проводится «Курс по снайперской подготовке» (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Согласно плану боевой подготовки на 2022 год, в азербайджанской армии проводится «Курс по снайперской подготовке», сообщает во вторник Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

В соответствии с учебной программой офицеры, обладающие обширными военными знаниями и опытом, обучают курсантов тактико-техническим характеристикам различного снайперского оружия и правилам обращения с ним. В целях совершенствования навыков использования снайперского оружия участники выполняют практические стрельбы.

Успешно окончившим курс, организованный в целях дальнейшего повышения боеспособности военнослужащих, будут вручены сертификаты.

(Перевод: Фидан Мустафаева)