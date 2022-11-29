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В азербайджанской армии проводится «Курс по снайперской подготовке» (ВИДЕО)

Политика Материалы 29 ноября 2022 17:24 (UTC +04:00)
В азербайджанской армии проводится «Курс по снайперской подготовке» (ВИДЕО)

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БАКУ /Trend/ - Согласно плану боевой подготовки на 2022 год, в азербайджанской армии проводится «Курс по снайперской подготовке», сообщает во вторник Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

В соответствии с учебной программой офицеры, обладающие обширными военными знаниями и опытом, обучают курсантов тактико-техническим характеристикам различного снайперского оружия и правилам обращения с ним. В целях совершенствования навыков использования снайперского оружия участники выполняют практические стрельбы.

Успешно окончившим курс, организованный в целях дальнейшего повышения боеспособности военнослужащих, будут вручены сертификаты.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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