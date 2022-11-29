США поддерживают прямой диалог между Азербайджаном и Арменией - Филип Рикер

БАКУ /Trend/ - Рад посетить Баку и обратиться к вам из посольства Соединенных Штатов в Азербайджане. Потенциал Азербайджана заметен. Каждый раз, когда возвращаюсь сюда, наблюдаю рост экономики, возможностей для всего региона Южного Кавказа.

Как сообщает во вторник Trend, об этом в видеообращении сказал находящийся с визитом в Азербайджане старший советник Государственного департамента США по переговорам на Кавказе Филип Рикер.

По его словам, госсекретарь США Энтони Блинкен очень верит в возможность и потенциал Южного Кавказа для достижения мира.

"Он попросил меня посетить этот регион. Сейчас я нахожусь в Баку, затем поеду в Тбилиси и Ереван. В этом регионе пересекаются география и история. Известно, что мирный процесс непрост. Знаю, что конфликт вызвал большие трудности и страдания с обеих сторон на протяжении многих лет. Однако я верю, что есть надежда. Надежда на мирное будущее. Надеюсь, что импульс, достигнутый во время мирных переговоров, можно сохранить и открыть новую страницу истории для гарантии более светлого будущего. В настоящее время я наблюдаю реальные и смелые шаги обеих стран, которые смотрят в будущее и хотят достичь устойчивого мира. Как отметил госсекретарь Блинкен, оба государства работают над обеспечением более процветающего и мирного будущего на Южном Кавказе. Соединенные Штаты поддерживают прямой диалог между Арменией и Азербайджаном и призывают сохранить достигнутый импульс и в новом году. Достигнут реальный прогресс, и мир сулит лучшее и светлое будущее. Приветствую мужество и решимость, проявляемые для достижения мира", - сказал Рикер.

(Перевод: Нубар Кулузаде)