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Замминистра обороны Узбекистана посетил воинскую часть ВВС Азербайджана (ФОТО)

Политика Материалы 1 декабря 2022 18:31 (UTC +04:00)
Замминистра обороны Узбекистана посетил воинскую часть ВВС Азербайджана (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - 1 декабря заместитель министра обороны - командующий Военно-воздушными силами Азербайджанской Республики генерал-лейтенант Рамиз Таиров и находящийся с визитом в нашей стране заместитель министра обороны - командующий Войсками противовоздушной обороны и Военно-воздушных сил Республики Узбекистан генерал-майор Ахмад Бурханов посетили Н-скую воинскую часть ВВС.

Как сообщили в четверг Trend в министерстве обороны Азербайджана, узбекской делегации была представлена обширная информация о боевой технике и авиационно-летательных средствах, находящихся на вооружении воинской части.

В заключение состоялась церемония взаимного вручения подарков, было сделано фото на память.

Замминистра обороны Узбекистана посетил воинскую часть ВВС Азербайджана (ФОТО)
Замминистра обороны Узбекистана посетил воинскую часть ВВС Азербайджана (ФОТО)
Замминистра обороны Узбекистана посетил воинскую часть ВВС Азербайджана (ФОТО)
Замминистра обороны Узбекистана посетил воинскую часть ВВС Азербайджана (ФОТО)
Замминистра обороны Узбекистана посетил воинскую часть ВВС Азербайджана (ФОТО)
Замминистра обороны Узбекистана посетил воинскую часть ВВС Азербайджана (ФОТО)
Замминистра обороны Узбекистана посетил воинскую часть ВВС Азербайджана (ФОТО)
Замминистра обороны Узбекистана посетил воинскую часть ВВС Азербайджана (ФОТО)
Замминистра обороны Узбекистана посетил воинскую часть ВВС Азербайджана (ФОТО)
Замминистра обороны Узбекистана посетил воинскую часть ВВС Азербайджана (ФОТО)
Замминистра обороны Узбекистана посетил воинскую часть ВВС Азербайджана (ФОТО)
Замминистра обороны Узбекистана посетил воинскую часть ВВС Азербайджана (ФОТО)
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