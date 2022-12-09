Завершилось заседание азербайджано-турецкого военного диалога высокого уровня (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Анкаре завершилось 14-е заседание азербайджано-турецкого военного диалога высокого уровня, проходившее под руководством ректора Национального университета обороны Министерства обороны Азербайджанской Республики генерал-лейтенанта Гейдара Пириева и второго начальника Генерального Штаба Турецкой Республики генерала армии Сельчука Байрактароглу, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

На заседании были рассмотрены текущее состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Турцией в военной, военно-технической, военно-медицинской, военно-образовательной и других областях, обсуждены основные направления деятельности.

После подписания итогового протокола заседания азербайджанская делегация посетила военно-учебное заведение Вооруженных сил Турции.