Посол Великобритании в Азербайджане посетил Аллею шехидов (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Посол Великобритании в Азербайджане Фергус Олд посетил Аллею шехидов.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом посол написал на своей странице в Twitter.

"Чтим память героев, погибших при событиях 20 января. Они отдали свои жизни за независимость и свободу Азербайджана", - говорится в публикации.

В ночь с 19 на 20 января 1990 года по приказу руководства СССР в результате военной агрессии против Азербайджана со стороны подразделений Советской Армии и сил специального назначения, а также контингента внутренних войск в Баку, Сумгаите, Ленкорани и Нефтчале были совершены массовые убийства мирного населения, в том числе детей, женщин и стариков.

В результате военной агрессии оккупационных сил 149 мирных жителей были убиты, 744 получили тяжелые ранения, 4 пропали без вести. Советская армия, которая была направлена в страну с целью насильственного подавления массовых выступлений азербайджанского народа и национально-освободительного движения начатых в ответ на дискриминационную политику руководства СССР в отношении азербайджанского народа, депортацию сотен тысяч азербайджанцев с их исторических земель на территориях нынешней Армении и необоснованные территориальные претензии Армении к Карабаху, грубо нарушив международное право и Конституцию, совершила беспрецедентную расправу над гражданским населением. Сразу же после трагических событий, 21 января 1990 года, общенациональный лидер Гейдар Алиев, демонстрируя свою солидарность с азербайджанским народом в Постоянном Представительстве Азербайджана в Москве, резко осудил это преступление, совершенное против азербайджанского народа, и потребовал политико-правовой оценки этой резни и наказания виновных. На специальном заседании Милли Меджлиса, состоявшемся в феврале 1994 года, зверское убийство невинных людей 20 января 1990 года было оценено как военная агрессия и преступление, а в марте 1994 года было принято постановление «О трагических событиях, совершенных в Баку 20 января 1990 года». 20 января - объявлен Национальным днём траура.

(Перевод: Нубар Кулузаде)