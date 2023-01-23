Решение ЕС о новой миссии на Южном Кавказе может лишь усугубить ситуацию в регионе

БАКУ /Trend/ - Совет Европейского союза сегодня дал согласие на отправку в Армению гражданской миссии ЕС (EUMA) в рамках общей политики безопасности и обороны (CSDP), сообщает в понедельник Trend.

Это также можно считать очередной попыткой Франции по вмешательству на Южном Кавказе.

Напомним, что 6 октября прошлого года в Праге во время встречи лидеров Азербайджана, Франции, Совета Европейского союза и Армении было принято решение об отправке миссии европейских наблюдателей на приграничную с Азербайджаном территорию Армении. Эта миссия должна была быть краткосрочной. Однако на этот раз, вразрез с результатами Пражской встречи, Евросоюз принял новое решение. Подчеркивается, что продолжительность деятельности новой миссии составит два года. Естественно, цель здесь - сделать миссию постоянной.

Еще на прошлой неделе на брифинге министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что миссия ЕС на армяно-азербайджанской границе, если она будет направлена без согласия Баку, не будет эффективной и может даже иметь обратный эффект.

Вопросы, связанные с этой миссией, должны были быть согласованы с азербайджанской стороной, но ЕС этого не сделал и в единоличном порядке принял решение об отправке миссии. Новое решение ЕС служит не стабилизации, а обострению ситуации в регионе.

(Перевод: Нубар Кулузаде)