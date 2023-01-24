МИД Азербайджана отреагировал на решение Совета ЕС об организации мониторинговой миссии в Армении (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Мы по-прежнему придерживаемся твердой позиции в отношении подобной деятельности - включая процесс делимитации границ, который должен осуществляться исключительно на двусторонней основе, и эта деятельность ни в коем случае не должна быть использована с целью нанесения ущерба процессу нормализации между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает во вторник Trend, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел (МИД) Азербайджана, в связи с созданием Советом ЕС миссии в Армении.

Отмечено, что размещение миссии ЕС в Армении должно быть обеспечено с учетом легитимных интересов Азербайджана, а осуществление ее деятельности со стороны ЕС не должно подрывать взаимное доверие.

"Азербайджанская сторона ожидает, что в процессе обсуждения начала деятельности миссии ЕС будет уделено максимальное внимание извлечению необходимых уроков из прошлого опыта.

Мониторинговая деятельность ЕС на территории Армении началась с размещения гражданской мониторинговой миссии, следуя соглашению, достигнутому 6 октября 2022 года на встрече в Праге между лидерами Азербайджана, Армении, Франции и председателем Совета ЕС. Азербайджан согласился на осуществление этой деятельности, полагая, что она будет способствовать процессу нормализации.

Несмотря на высокий уровень согласованности четко определенных параметров и целей двухмесячной миссии, после того, как некоторые государства-члены ЕС продемонстрировали предвзятую позицию, в деятельности мониторинговой миссии стали наблюдаться противоречия с соглашениями, достигнутым в Праге. Это, в свою очередь, повлияло на общее доверие к надежности и прозрачности процессов принятия решений в рамках ЕС.

На самом же деле, функционирование мониторинговой миссии ЕС в Армении совпало с ростом попыток Армении сорвать процесс нормализации по всем трем направлениям, в том числе необоснованными нападками на трехстороннюю встречу лидеров Азербайджана, Армении и Совета ЕС. Данные процессы поколебали первоначальные ожидания от миссии ЕС и перспективы продвижения повестки нормализации в регионе.

Азербайджан, учитывая заинтересованность ЕС в продлении деятельности гражданской миссии в Армении, в ходе консультаций с ЕС выступил с доброй волей, а также четко и прозрачно изложил свою позицию, ожидания, опасения.

В ходе ряда консультаций, проведенных Азербайджаном с представителями ЕС на различных уровнях, была отмечена недопустимость того, функционирование миссии ЕС в Армении, стало предлогом для уклонения от выполнения взятых Арменией обязательств.

Злоупотребление миссией ЕС во вред существующим механизмам диалога опасно, и этого следует избегать" - говорится в сообщении.

(Перевод: Нубар Кулузаде)