Миссия ЕС не должна нарушать процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией – Лейла Абдуллаева

БАКУ /Trend/ - Отправка миссии Европейского союза (ЕС) в Армению не должна служить оправданием для уклонения этой страны от выполнения взятых на себя обязательств.

Об этом сегодня на своей странице в Twitter написала посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева, сообщает во вторник Trend.

Она отметила, что миссия не должна использоваться для нарушения процесса нормализации между Азербайджаном и Арменией, включая процесс делимитации границ.

Отметим, что вчера Европейский союз принял решение об отправке на армяно-азербайджанскую границу очередной миссии .

В решении говорится, что целью миссии является содействие стабильности в приграничных районах Армении, налаживание сотрудничества на местах и обеспечение условий, способствующих усилиям по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном при поддержке ЕС.

Напомним, что 17 октября 2022 года Совет министров иностранных дел ЕС на своем заседании принял решение направить около 40 экспертов-наблюдателей ЕС на границу с Азербайджаном для мониторинга, анализа и представления докладов о ситуации в регионе Южного Кавказа. 19 декабря 2022 года мандат мониторинговой миссии ЕС в Армении был завершен.

(Перевод: Нубар Кулузаде)