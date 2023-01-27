Жестко осуждаем теракт в посольстве Азербайджана в Тегеране - Микаил Джаббаров

БАКУ /Trend/ - Жестко осуждаем террористический акт, совершенный в посольстве Азербайджана в Тегеране.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом написал на своей странице в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

"Соболезнуем семье и близким погибшего Орхана Аскерова, желаем раненым исцеления. Мы солидарны с нашими дипломатами. Родина превыше всего!", - добавил министр.

Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошла террористическая атака на Посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

Нападавший открыл огонь из автомата Калашникова по посту охраны, убит начальник службы безопасности, ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование теракта.

(Перевод: Нубар Кулузаде)