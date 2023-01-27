Атака на посольство Азербайджана должно быть осуждено каждой цивилизованной страной - Шахмар Мовсумов

БАКУ /Trend/ - Атака на посольство Азербайджана в Иране должно быть осуждено каждой цивилизованной страной.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом говорится в публикации на странице помощника Президента Азербайджана - заведующего отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации Президента Шахмара Мовсумов в Twitter.

"Виновные должны быть наказаны! Отважные азербайджанские сотрудники Службы безопасности спасли сегодня жизни невинных людей", - говорится в публикации.

Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошла террористическая атака на Посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

Нападавший открыл огонь из автомата Калашникова по посту охраны, убит начальник службы безопасности, ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование теракта.

(Перевод: Фидан Мустафаева)