Решительно осуждаю нападение на посольство Азербайджана в Иране - глава МИД Латвии

БАКУ /Trend/ - Решительно осуждаю нападение на посольство Азербайджана в Иране.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом на своей странице в Twitter сообщил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич.

"Акты насилия в отношении дипломатических миссий совершенно неприемлемы. Выражаю соболезнования семье погибшего", - говорится в сообщении.

Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошла террористическая атака на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

Нападавший открыл огонь из автомата Калашникова по посту охраны, убит начальник службы безопасности, ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование теракта.

(Перевод: Нубар Кулузаде)