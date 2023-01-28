Террористическое нападение на посольство Азербайджана очень опечалило нас - Джахит Багчи

БАКУ /Trend/ - Террористическое нападение на посольство Азербайджана очень опечалило нас.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи на траурной церемонии в связи с гибелью Орхана Аскерова, погибшего в результате террористического нападения на посольство Азербайджана в Тегеране.

По его словам, защита и обеспечение безопасности сотрудников дипломатического корпуса являются одними из важнейших моментов.

"Мы вместе с сотрудниками посольства выразили соболезнования отцу Орхана Аскерова. Мы очень опечалены. Это событие опечалило всех в Турции" , - сказал Багчи.

Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошла террористическая атака на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

Нападавший открыл огонь из автомата по посту охраны, был убит начальник службы безопасности, ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование теракта.

(Перевод: Фидан Мустафаева)