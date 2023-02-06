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Посредством камеры видеонаблюдения посольства удалось поминутно отследить теракт в Иране - МИД Азербайджана

Политика Материалы 6 февраля 2023 15:39 (UTC +04:00)
Посредством камеры видеонаблюдения посольства удалось поминутно отследить теракт в Иране - МИД Азербайджана

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БАКУ /Trend/ - Посредством камеры видеонаблюдения удалось поминутно отследить террористическую атаку на посольство Азербайджана в Иране.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде на брифинге, посвященном подробностям в связи с терактом, совершенным против посольства Азербайджана в Исламской Республике Иран.

Он отметил, что в течение 4 минут террорист совершил множество выстрелов по людям внутри здания посольства.

Напомним, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошла террористическая атака на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран. Нападавший открыл огонь из автомата по посту охраны, был убит начальник службы безопасности, ранены двое охранников посольства.

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