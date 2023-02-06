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Разница во времени на камерах видеонаблюдения снаружи и внутри посольства Азербайджана в Иране составляла 24 минуты - МИД (ВИДЕО)

Политика Материалы 6 февраля 2023 16:16 (UTC +04:00)
Разница во времени на камерах видеонаблюдения снаружи и внутри посольства Азербайджана в Иране составляла 24 минуты - МИД (ВИДЕО)

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Наружные камеры видеонаблюдения посольства Азербайджана в Иране показывали время на 24 минуты раньше.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал пресс-секретарь МИД Айхан Гаджизаде на брифинге, посвященном подробностям в связи с терактом, совершенным против посольства Азербайджана в Исламской Республике Иран.

"Разница во времени на камерах видеонаблюдения, установленных снаружи и внутри посольства, составляла 24 минуты", - сказал он.

Напомним, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошла террористическая атака на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран. Нападавший открыл огонь из автомата по посту охраны, был убит начальник службы безопасности, ранены двое охранников посольства.

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