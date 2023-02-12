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В парламенте Азербайджана прокомментировали информацию о письме главы Европарламента

Политика Материалы 12 февраля 2023 13:47 (UTC +04:00)
В парламенте Азербайджана прокомментировали информацию о письме главы Европарламента

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БАКУ /Trend/ - В пресс-службе Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана прокомментировали информацию о письме председателя Европарламента Роберты Метсола в адрес спикера парламента Сахибы Гафаровой.

Как сообщили Trend в пресс-службе Милли Меджлиса, с опубликованной в прессе информацией удалось ознакомиться через социальные сети.

"Однако доводим до вашего сведения, что письмо, адресованное председателю Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Сахибе Гафаровой президентом Европарламента Робертом Метсолой, не поступало в Милли Меджлис. Когда такое официальное письмо будет получено нами, конечно же, на это письмо будет дан соответствующий ответ", - отметили в пресс-службе.

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