Община Западного Азербайджана призвала правительство Армении к переговорам

БАКУ /Trend/ - Община Западного Азербайджана призывает правительство Армении к незамедлительным переговорам с Общиной в рамках соответствующего международного процесса, чтобы азербайджанцы, изгнанные ею с ее территории, могли мирно, безопасно и с достоинством вернуться на родину.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана.

В заявлении отмечается, что премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с заявлением по случаю 35-й годовщины начала демонстраций 20 февраля 1988 года в азербайджанском городе Ханкенди, заявив, что акция началась якобы спонтанно, и попытался представить ее как проблему с правами человека. "На самом деле эти демонстрации были подготовлены заблаговременно и были частью систематического заговора, служа планам по территориальным претензиям к Азербайджану и расовой дискриминации по отношению к азербайджанцам. До этих демонстраций армянская сторона уже предъявила Азербайджану территориальные претензии и начала тотальную этническую чистку путем насилия в отношении азербайджанцев, проживающих в Армянской ССР. Эти процессы, инициированные армянской стороной, служили созданию моноэтнического пространства и территориальной экспансии вопреки правам человека и международному праву. При таком расистском и агрессивном подходе Армения изгнала азербайджанцев со своей территории, оккупировала международно признанные территории Азербайджана и изгнала оттуда всех азербайджанцев. Успешное завершение операции по самообороне Азербайджанской Республики от военного нападения и оккупации со стороны Армении в 2020 году является важным шагом на пути к восстановлению справедливости и увеличивает шансы на мир между двумя странами", - говорится в заявлении.

Как отмечается, вызывает сожаление, что руководство Армении в годовщину печально известного события, олицетворяющего территориальные претензии и этнические чистки, сделало вышеуказанное заявление. "Лицемерно со стороны правительства Армении, которое не позволяет азербайджанцам вернуться и жить в своих домах, спекулировать на правах азербайджанских граждан армянской национальности, проживающих в Карабахском регионе Азербайджана. Тот факт, что азербайджанцы, изгнанные с территории нынешней Армении, до сих пор не могут вернуться в свои дома, и что в этой стране продолжается ситуация моноэтнической государственности, этнических чисток и систематической расовой дискриминации, является большой несправедливостью и большим препятствием для установление прочного мира. Община Западного Азербайджана призывает правительство Армении немедленно начать переговоры с Общиной в рамках соответствующего международного процесса, чтобы азербайджанцы, изгнанные ею с ее территории, могли мирно, безопасно и с достоинством вернуться на родину", - говорится в заявлении.