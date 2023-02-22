Азербайджанцы в Иране лишены права говорить на своем родном языке - The Geopolitics

БАКУ /Trend/ - Права азербайджанцев в Иране на использование своего родного языка ущемляются иранскими властями, ограничивающими их культурное самовыражение, говорится в статье журнала The Geopolitics, передает Trend.

По словам автора, хотя южноазербайджанские активисты и организации долгое время выступали за расширение языковых и культурных прав, иранское правительство ответило дальнейшими репрессиями.

Правительство Ирана также запретило использование азербайджанского языка в средствах массовой информации, литературе и искусстве, что привело к подавлению культурной самобытности и отсутствию представительства южных азербайджанцев в иранском обществе, говорится в статье.

Более того, как отметил автор, эта политика привела к высокому проценту учащихся, рано бросающих школы в неперсидских регионах Ирана из-за проблем с изучением персидского языка.

Как справедливо отметил автор, продвижение и предоставление образования на азербайджанском языке могут положительно повлиять на академическую успеваемость азербайджанских студентов в Иране.

"Обучение на родном языке может помочь учащимся ощутить большую сопричастность, культурную самобытность и гордость за свое наследие. Это также может помочь им лучше понимать преподаваемый материал и взаимодействовать с ним, что приведет к улучшению академической успеваемости и большей вероятности завершения их образования", - отмечается в статье.

По словам автора, иранский режим не собирается отказываться от своих насильственных мер и будет стремиться сохранить их путем угнетения.

"Чего, по-видимому, никто из власть имущих в Иране не способен понять, так это того, что персидский язык на самом деле не окажется под угрозой, если неперсидские народы получат право на образование на своих родных языках; более того, вероятность возмущения в обществе и массовых волнений сократится, если у людей будет шанс получить надлежащее образование на своем родном языке", - говорится в статье.