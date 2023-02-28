Пункты контроля смогут обеспечить прозрачность передвижения грузов, мирных граждан по Лачинской дороге - министр (Дополнено)

Добавлены подробности, первая версия была опубликована в 14:09

БАКУ /Trend/ - Армянская сторона продолжает игнорировать требования трёхстороннего заявления, подписанного между президентами РФ и Азербайджана и премьер-министром Армении.

Как сообщает Trend, об этом сказал во вторник министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе пресс-конференции, с находящимся с визитом в Баку, главой МИД России Сергеем Лавровым.

По его словам, случаи злоупотребления, которые имели место в течение последних двух лет не должны повторяться.

"Пункты контроля смогут обеспечить прозрачность в перевозке грузов, передвижении мирных граждан по Лачинской дороге", - добавил он.

Байрамов подчеркнул, что Азербайджан, на Лачинской дороге гарантирует безопасность исключительно в трех случаях.

"При использовании Лачинской дороги гражданами Азербайджана, живущими в Карабахском регионе, для передвижения транспортных средств и перевозки грузов. Все эти гарантии со азербайджанской стороны ранее соблюдались и продолжают соблюдаться сейчас. Контроль этой дороги и вопросы предотвращения повторения злоупотреблений этой дорогой армянской стороной серьезно беспокоят азербайджанское общество. Хочу напомнить, что Президент Азербайджана на полях Мюнхенской конференции безопасности озвучил предложение армянской стороне, где было подчеркнуто, что стороны могли бы установить пограничные пункты контроля, которые позволили бы обеспечить прозрачность и снять вопрос безопасности. Если армянская сторона действительно заинтересована в снятии напряженности мы не видим причин по которой надо или нужно отказываться", - добавил он.