На сцене Центра Гейдара Алиева будет показан спектакль "Карабахнаме"

БАКУ /Trend/ - 19 апреля в Центре Гейдара Алиева будет показан спектакль "Карабахнаме" по пьесе писателя-драматурга Ильяса Эфендиева "Правитель и его дочь".

Как сообщает в пятницу Trend, спектакль будет показан в рамках проекта "Гейдар Алиев и национальное театральное искусство", посвященного 100-летию со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Всего в спектакле, режиссером-постановщиком которого является народный артист Мараим Фарзалибеков, задействован 21 актер. В постановке рассказывается об исторических событиях, произошедших в XVIII веке в центре Карабахского ханства - Шуше, общественно-политической, семейной жизни правителя Карабаха Ибрагим-хана. Роль Ибрагим-хана в "Карабахнаме" исполняет народный артист Кязым Абдуллаев, а Агабеим-ага - народная артистка Масма Аслангызы. В этот день на сцену Центра Гейдара Алиева выйдут также народные артисты Али Нур, Фирангиз Муталлимова, Гаджи Исмайлов, Рафиг Азимов, Рамиз Мелик, заслуженные артисты Эльнар Гараев, Эльхан Гулиев, Эльшан Джабраилов, Амина Бабаева, Кязым Гасангулиев и другие.

Спектакль при совместной организации Центра Гейдара Алиева и министерства культуры будет представлен Азербайджанским государственным академическим национальным драматическим театром.

Художник-постановщик спектакля, состоящего из 2-х частей - заслуженный художник Исмаил Мамедов.

Отметим, что спектакль по произведению Ильяса Эфендиева "Правитель и его дочь" был впервые представлен в 1996 году. Он имел большой успех и 20 сентября 1997 года общенациональный лидер Гейдар Алиев с интересом посмотрел его на сцене Национального драматического театра. После спектакля на встрече с творческим составом Гейдар Алиев высоко оценил произведение, отметил важность его пропаганды. Также общенациональный лидер отметил значимость спектакля с точки зрения пропаганды как нашей истории, так и патриотических чувств, особенно среди молодежи. На той же встрече он подчеркнул важность также создания художественного фильма по этой пьесе. Двухсерийный фильм "Судьба правителя", снятый по мотивам произведения, был представлен в 2008 году в рамках 85-летнего юбилея общенационального лидера Гейдара Алиева.

Поставленный же по пьесе Ильяса Эфендиева "Правитель и его дочь" спектакль под названием "Карабахнаме" был впервые представлен 10 марта 2011 года и показан 79 раз. Билеты на 80-й показ "Карабахнаме" в Центре Гейдара Алиева можно приобрести в кассах Центра, на сайте iTicket.az и в пунктах продаж.