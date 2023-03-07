Должен быть усилен институт общественного контроля - Сабина Алиева

БАКУ /Trend/ - Должен продолжаться прием граждан, встречи, непосредственные контакты и общение с населением, позволяющие своевременно выявлять и решать недостатки и проблемы.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказала Уполномоченный по правам человека (Омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева, выступая в Милли Меджлисе с ежегодным докладом.

Она также отметила о необходимости усиления института общественного контроля.

"Уверена, что предложения и рекомендации, отраженные в ежегодном докладе с целью более надежной защиты прав и свобод населения, найдут свое решение в рамках масштабных мероприятий, проводимых в Азербайджане, послужат обеспечению достойных условий жизни людей, укреплению отношений между гражданами и государством", - сказала Алиева.

(Перевод: Фидан Мустафаева)