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Должен быть усилен институт общественного контроля - Сабина Алиева

Политика Материалы 7 марта 2023 12:56 (UTC +04:00)
Должен быть усилен институт общественного контроля - Сабина Алиева

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Должен продолжаться прием граждан, встречи, непосредственные контакты и общение с населением, позволяющие своевременно выявлять и решать недостатки и проблемы.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказала Уполномоченный по правам человека (Омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева, выступая в Милли Меджлисе с ежегодным докладом.

Она также отметила о необходимости усиления института общественного контроля.

"Уверена, что предложения и рекомендации, отраженные в ежегодном докладе с целью более надежной защиты прав и свобод населения, найдут свое решение в рамках масштабных мероприятий, проводимых в Азербайджане, послужат обеспечению достойных условий жизни людей, укреплению отношений между гражданами и государством", - сказала Алиева.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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