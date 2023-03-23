В МИД РФ прокомментировали вопрос возвращения западных азербайджанцев на свои земли

БАКУ /Trend/ - Глава пресс-службы МИД России Мария Захарова прокомментировала вопрос о возвращении западных азербайджанцев на свои земли, передает в четверг Trend.

«Данная тема имеет весьма чувствительный характер. Она должна рассматриваться в диалоге между самими сторонами в контексте примирения двух народов. Основу армяно-азербайджанской нормализации составляет комплекс трёхсторонних договоренностей на высшем уровне. Он охватывает и гуманитарную проблематику. Главная задача на сегодня - последовательная реализация Баку и Ереваном всех положений упомянутых договоренностей», - сказала она сегодня в ходе еженедельного брифинга.

Отметим, что ранее Община Западного Азербайджана направила письмо премьер-министру Армении Николу Пашиняну. Было отмечено, что, как известно, Община Западного Азербайджана разработала концепцию безопасного и достойного возвращения, основанную на международном праве. Община полна решимости достичь процесса возвращения мирным путем и выбрала для его осуществления путь диалога. В этом контексте Община доводит свою позицию по политико-дипломатическим каналам до международных организаций и государств. Несомненно, важную часть процесса возвращения, который должен проводиться в политической плоскости, должен составлять диалог с правительством Армении.