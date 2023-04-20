После исторической победы спектакль "Карабахнаме" представлен в Центре Гейдара Алиева с новым финалом (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - 19 апреля в Центре Гейдара Алиева был показан спектакль "Карабахнаме" по пьесе писателя-драматурга Ильяса Эфендиева "Правитель и его дочь".

Как сообщает в четверг Trend, спектакль был показан в рамках проекта "Гейдар Алиев и национальное театральное искусство", посвященного 100-летию со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

В спектакле, режиссером-постановщиком которого является народный артист Мараим Фарзалибеков, задействован 21 актер. В постановке рассказывается об исторических событиях, произошедших в XVIII веке в центре Карабахского ханства - Шуше, общественно-политической, семейной жизни правителя Карабаха Ибрагим-хана.

Роль Ибрагим-хана в "Карабахнаме" исполнил народный артист Кязым Абдуллаев, а Агабеим-ага - заслуженная артистка Масма Аслангызы. В спектакле также приняли участие народные артисты Али Нур, Фирангиз Муталлимова, Гаджи Исмайлов, Рафиг Азимов, Рамиз Мелик, заслуженные артисты Эльнар Гараев, Эльхан Гулиев, Эльшан Джабраилов, Амина Бабаева, Кязым Гасангулиев и другие.

Спектакль при совместной организации Центра Гейдара Алиева и министерства культуры был представлен Азербайджанским государственным академическим национальным драматическим театром.

Отметим, что спектакль по произведению Ильяса Эфендиева "Правитель и его дочь" был впервые представлен в 1996 году. Он имел большой успех и 20 сентября 1997 года общенациональный лидер Гейдар Алиев с интересом посмотрел его на сцене Национального драматического театра. После спектакля на встрече с творческим составом Гейдар Алиев высоко оценил произведение, отметил важность его пропаганды. Также общенациональный лидер отметил значимость спектакля с точки зрения пропаганды как нашей истории, так и патриотических чувств, особенно среди молодежи. На той же встрече он подчеркнул важность также создания художественного фильма по этой пьесе. Двухсерийный фильм "Судьба правителя", снятый по мотивам произведения, был представлен в 2008 году в рамках 85-летнего юбилея общенационального лидера Гейдара Алиева. Поставленный же по пьесе Ильяса Эфендиева "Правитель и его дочь" спектакль под названием "Карабахнаме" был впервые представлен 10 марта 2011 года и показан 80 раз.

На этот раз спектакль "Карабахнаме", после исторической победы Азербайджана в Отечественной войне, был представлен с новым финалом.