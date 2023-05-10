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Джахит Багчи поделился публикацией по случаю 100-летия великого лидера Гейдара Алиева

Политика Материалы 10 мая 2023 09:54 (UTC +04:00)
Джахит Багчи поделился публикацией по случаю 100-летия великого лидера Гейдара Алиева

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи поделился публикацией в связи со 100-летием со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева, передает в среду Trend.

"С глубоким уважением чтим память Гейдара Алиева - великого лидера братского Азербайджана, автора идей, превративших Азербайджан в сильное и современное государство", - говорится в публикации посла в Twitter.

Напомним, что сегодня исполняется 100 лет со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева. Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об объявлении 2023 года в Азербайджанской Республике "Годом Гейдара Алиева".

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