Гейдар Алиев был гениальным государственным деятелем, внесшим вклад в долгосрочное развитие Азербайджана - Мохаммед Джамиль Аль-Рамахи (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Генеральный исполнительный директор компании Masdar Объединенных Арабских Эмиратов Мохаммед Джамиль Аль-Рамахи направил письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю 100-летия великого лидера Гейдара Алиева.

"От имени компании Masdar прошу принять наилучшие пожелания по случаю 100-летия со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа, основателя современного Азербайджанского государства, Вашего отца Гейдара Алиева.

Гейдар Алиев был гениальным государственным деятелем, внесшим вклад в долгосрочное развитие Азербайджана, наметившим прогрессивную стратегию для формирования мощной энергетической экономики. Сегодня эта стратегия успешно продолжается под Вашим руководством. Для компании Masdar честь играть важную роль в поддержке этой стратегии, и мы высоко оцениваем партнерство с Азербайджаном для продолжения совместной работы, направленной на развитие проектов чистой энергии мирового уровня.

Господин Президент, еще раз сердечно поздравляю Вас по случаю 100-летия со дня рождения гениального общенационального лидера и «Года Гейдара Алиева»", - говорится в письме.