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Азербайджан продолжает оказывать гуманитарную помощь народу Украины - Джейхун Байрамов

Политика Материалы 17 мая 2023 15:25 (UTC +04:00)
Азербайджан продолжает оказывать гуманитарную помощь народу Украины - Джейхун Байрамов

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Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
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БАКУ /Trend/ -Азербайджан продолжает оказывать гуманитарную помощь народу Украины.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал сегодня глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на IV Саммите глав государств и правительств Совета Европы в Рейкьявике (Исландия).

"Азербайджан глубоко сожалеет о том, что кризис на Украине продолжает подрывать мир и безопасность в Европе. Страна выступает за скорейшее урегулирование на основе суверенитета и территориальной целостности Украины", - сказал он.

Байрамов отметил, что гуманитарные последствия требуют оперативных мер.

"Исходя из этого, Азербайджан продолжает оказывать гуманитарную помощь народу Украины", - добавил он.

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