Азербайджан и Турция способствуют подъему тюркского мира - Мурат Акан

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Турция способствуют подъему тюркского мира.

Как сообщает Trend, об этом TurkicWorld сказал турецкий писатель-журналист Мурат Акан.

"То, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган совершил первый после Турецкой Республики Северного Кипра визит в братскую страну Азербайджан, представляет большую значимость. Личная дружба Президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Турции Эрдогана является важнейшим фактором того, что отношения между двумя государствами носят более стратегический характер", - добавил он.

Акан также отметил, что Азербайджан и Турция приложили большие усилия для создания и расширения Организации тюркских государств.

"Отношения между Турцией и Азербайджаном находятся не только на уровне братства, между этими двумя государствами были сделаны важные шаги в торговле и оборонной промышленности. В частности, солидарность, проявленная в 44-дневной Карабахской войне, вызвала серьезную уверенность в себе у тюркских государств. Совместный проект Турции и Азербайджана по производству беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и дронов вызвал страх у наших врагов", - подчеркнул турецкий журналист.

Акан считает Азербайджан ведущей страной в области энергетики, которая совместно с Турцией может разрабатывать серьезные проекты в энергетической и оборонной промышленности, привнося тем самым, инновационный вклад в тюркский мир.

"То, что Эрдоган совершил свой второй официальный визит в Азербайджан - это шаг к возрождению тюркской географии Центральной Азии. Сотрудничество между двумя братскими странами внесет большой вклад в тюркский мир", - подытожил он.

Отметим, что сегодня Реджеп Тайип Эрдоган совершил официальный визит в Азербайджан.