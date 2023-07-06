Франция - не демократическая страна - председатель парламента Новой Каледонии

БАКУ /Trend/ - Франция не является демократической страной.

Об этом сказал председатель парламента Новой Каледонии Рок Вамитан во время мероприятия в Баку на тему "К полному искоренению колониализма", сообщает в четверг Trend.

"Социальный кризис во Франции свидетельствует о наличии диктаторского правительства. Франция всегда позиционировала себя как демократическая страна. Но реальность говорит о том, что это не так", - сказал он.

Отметим, что сегодня в Бакинском конгресс-центре в рамках министерской встречи Координационного бюро Движения неприсоединения проводится мероприятие на тему "К полному искоренению колониализма".