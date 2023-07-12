Азербайджан обладает значительным потенциалом для производства “зеленого” водорода - Ариэль Коэн

БАКУ /Trend/ - Азербайджан обладает значительным потенциалом для производства “зеленого” водорода.

Об этом сказал Trend старший научный сотрудник Atlantic Council, директор по энергетике, росту и безопасности Международного центра по вопросам налогообложения и инвестиций Ариэль Коэн.

Он отметил, что водород является относительно новой областью изучения, и что пока слишком рано делать какие-либо прогнозы, однако, как он пояснил, учитывая потенциал Азербайджана в развитии возобновляемых источников энергии, таких как солнечная и ветровая, производство "зеленого" водорода является очень перспективным в этом отношении.

“Пока Азербайджан наращивает свои солнечные и ветряные мощности, параллельно возможно осуществлять гидролиз воды для производства “зеленого” водорода. Кроме того, водород можно производить благодаря переработке природного газа, что в результате даст нам “голубой” водород. Таким образом, я уверен, что это все возможно осуществить в Азербайджане”, - добавил Коэн.

Эксперт отметил, что, в то же время, Азербайджан стремится удвоить свой экспорт газа в Европу к 2027 году, и, в связи с этим, страна внесет свой вклад в европейскую энергетическую безопасность.

“Азербайджан показал миру, что он знает, как реализовывать масштабные энергетические проекты. Все началось с "Контракта века" в 1994 году под руководством Гейдара Алиева, и это был Баку-Тбилиси-Джейхан. Затем под руководством Президента Ильхама Алиева Азербайджан реализовал газопроводы TAP и TANAP через Грузию и Турцию в Европу. Увеличение пропускной способности Южного газового коридора - отличная инициатива, потому что Европа нуждается в диверсификации своих источников энергии, газа. Она не будет снова зависимой от одного поставщика. Европа будет получать газ из многих источников, в том числе и азербайджанский газ по трубопроводам TAP и TANAP”, - сказал он.

Отметим, что, как заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев на совещании, посвященном итогам социально-экономического развития страны в первом полугодии текущего года, вопрос о превращении Нахчывана в зону “зеленой” энергии, как Карабаха и Восточного Зангезура, поставлен.

“Значительная часть электроэнергии в Нахчыванской Автономной Республике производится сегодня гидроэлектростанциями. Там предусмотрено также строительство солнечных и ветряных электростанций. Возможно, 1000-мегаватных, возможно, 1500-мегаватных, с одной стороны, мы обеспечим «зеленой» энергией все потребности автономной республики, а с другой, - будем экспортировать “зеленую” энергию и в соседние страны”, - отметил Президент Ильхам Алиев.