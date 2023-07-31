Армения продолжает политику ненависти и нетерпимости по отношению к Азербайджану - Омбудсмен Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Сообщения армянских пользователей в социальных сетях, отражающие оскорбления в адрес азербайджанцев, еще раз свидетельствуют о том, что политическое руководство Армении на протяжении длительного времени продолжает политику ненависти по отношению к Азербайджану.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом написала в своем аккаунте в социальных сетях Уполномоченный по правам человека (Омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева.

"Как упоминалось в предыдущих заявлениях, вопрос обеспечения прав жителей Карабаха армянского происхождения, находится в юрисдикции азербайджанского государства. Необоснованные утверждения омбудсмена Армении касательно защиты прав наших граждан являются совершенно неуместными и означают вмешательство в суверенитет другой страны", - говорится в публикации.

Было отмечено, что, несмотря на все это, предвзятое преувеличение событий в медиа при поддержке политического руководства Армении, создание разногласий между людьми препятствуют устойчивому мирному процессу в регионе, а также служат дальнейшему обострению нынешней ситуации.