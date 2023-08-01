Община Западного Азербайджана призвала ПАСЕ не быть инструментом в коварных играх Армении

БАКУ /Trend/ - Община Западного Азербайджана осуждает предвзятое заявление председателя Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Тини Кокса от 31 июля 2023 года и призывает ПАСЕ не быть инструментом в коварных играх Армении и защищать свою независимость.

Как сообщает во вторник Trend, об этом говорится в заявлении Общины.

"Хотели бы еще раз подчеркнуть, что вопрос снабжения армян, проживающих в Карабахском регионе Азербайджана, является провокацией, устроенной Арменией для того, чтобы ввести в заблуждение международную общественность. Таким образом, по указанию Армении группа преступников-сепаратистов перекрывает дороги из других регионов Азербайджана в пункты проживания армян в Карабахском регионе Азербайджана и требует эксклюзивного маршрута для бесконтрольных поставок из Армении. Эти элементы при подстрекательстве Армении закрыли дорогу Агдам–Ханкенди бетонными блоками. Данные силы сделали это демонстративно, распространили видеокадры перекрытия дороги и заявили, что не допустят использования этой дороги для снабжения простых людей.

В этой связи упомянутую Т.Коксом миссию по установлению фактов следует направить не в Азербайджан, который решительно настроен на реинтеграцию проживающих в Карабахском регионе армянских жителей, а в Армению, изгнавшую западных азербайджанцев из Армении, и не признающую их права на возвращение.

Напоминаем Т.Коксу, что содокладчики ПАСЕ по Армении все еще не ответили на письмо, адресованное им Общиной Западного Азербайджана 1 марта текущего года. Община Западного Азербайджана, продвигающая идеи мира и сосуществования, призывает Т.Кокса не подходить к вопросу прав человека с призмы двойных стандартов, публично поддержать наше предложение о диалоге с Арменией и возвращении на земли наших предков", - говорится в заявлении.

Отметим, что председатель ПАСЕ Тини Кокс призвал Комитет министров Совета Европы "направить миссию по установлению фактов для оценки в Карабахе ситуации", в которой "оказались проживающие там армяне" в результате якобы "блокирования" Азербайджаном Лачинской дороги.