В историческом здании ООН в Женеве открылся "Зал Азербайджана" - МИД

БАКУ /Trend/ - Состоялось открытие «Зала Азербайджана» в историческом здании ООН в Женеве.

Как сообщает во вторник Trend, информацию об этом распространило министерство иностранных дел Азербайджана.

"В рамках официального визита в Швейцарию министр иностранных дел Джейхун Байрамов вместе с генеральным директором ООН в Женеве Татьяной Валовой принял участие в церемонии открытия "Зала Азербайджана" в историческом здании ООН в Женеве", - говорится в заявлении ведомства.

Отметим, что 11 сентября 2023 года министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов отбыл с официальным визитом в ​​Женеву (Швейцария).