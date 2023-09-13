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В МИД Азербайджана произошли структурные изменения

Политика Материалы 13 сентября 2023 09:50 (UTC +04:00)
В МИД Азербайджана произошли структурные изменения

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ/Trend/- В министерстве иностранных дел Азербайджана произошли структурные изменения.

Как сообщает в среду Trend, об этом говорится на официальном сайте министерства.

"Новый заместитель главы МИД Самир Шарифов будет отвечать за Управление международного права и договоров, Управление Восточной Европы, Южного Кавказа, Западной и Центральной Азии, а также Управление лингвистического обеспечения, а другой заместитель - Ялчин Рафиев будет отвечать за Управление международной безопасности, Управление экономического сотрудничества и Управление Ближнего Востока и Африки", - отмечается в информации ведомства.

Напомним, что 8 сентября Ялчин Рафиев и Самир Шарифов были назначены заместителями министра иностранных дел Азербайджанской Республики.

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