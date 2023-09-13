Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Азербайджан представил Армении свои комментарии по мирному договору - МИД

Политика Материалы 13 сентября 2023 15:06 (UTC +04:00)
Азербайджан представил Армении свои комментарии по мирному договору - МИД

Читайте Trend в

Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
Все материалы

БАКУ /Trend/ - В связи с проектом соглашения "О мире и установлении межгосударственных отношений" азербайджанская сторона в кратчайшие сроки представила армянской стороне свои комментарии.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде, отвечая на вопрос местных СМИ о безосновательных заявлениях официальных лиц Армении относительно мирного соглашения.

"Информация, распространяемая армянской прессой, не отражает действительность и является очередной манипуляцией со стороны Армении", - добавил пресс-секретарь МИД.

Новость обновляется

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости