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Посол Саудовской Аравии вручил копии верительных грамот главе МИД Азербайджана

Политика Материалы 16 сентября 2023 17:31 (UTC +04:00)
Посол Саудовской Аравии вручил копии верительных грамот главе МИД Азербайджана

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Сегодня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял новоназначенного посла Саудовской Аравии в стране Эссама бен Салеха Аль-Джутайли.

Как сообщили в субботу Trend в МИД Азербайджана, посол вручил главе МИД копии верительных грамот.

Министр пожелал послу Саудовской Аравии успехов в ходе дипмиссии в стране. Говоря о двусторонней и многосторонней повестке сотрудничества между Азербайджаном и Саудовской Аравией в различных сферах, включая политическую, экономическую, сферу энергетической безопасности, гуманитарную и т.д, он подчеркнул важную роль взаимных визитов и контактов в развитии отношений. В частности, с удовлетворением была отмечена демонстрация взаимной солидарности в рамках международных организаций, поддержка территориальной целостности и суверенитета Азербайджана. Была подчеркнута важность взаимных визитов министров иностранных дел, консультаций между министерствами иностранных дел двух стран.

Посол рассказал о развитии отношений между двумя странами и недавних двусторонних встречах. Он отметил, что приложит все усилия для дальнейшего расширения товарооборота между нашими странами

На встрече были обсуждены и другие вопросы, представляющие взаимный интерес, говорится в информации ведомства.

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