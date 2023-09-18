На строительство дороги Гандоб–Хачмаз-Ялама - государственная граница с РФ выделены 11 миллионов манатов - Распоряжение

БАКУ /Trend/ - На строительство дороги Гандоб-Хачмаз-Ялама - государственная граница с Российской Федерацией выделены 11 миллионов манатов.

Как сообщает в понедельник Trend, в связи с этим Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.

Согласно распоряжению, руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановлено в целях строительства автомобильной дороги Гандоб-Хачмаз-Ялама-государственная граница с Российской Федерацией (20 км)-Хюлёвлю-Серкерли-Алыджгышлаг-Гедмалыгышлаг-Рагимоба, соединяющей 11 населенных пунктов с населением восемь тысяч человек, в соответствии с подпунктом 1.31.5 «Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2023 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)», выделить Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана 11,0 (одиннадцать) миллионов манатов.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в части 1 настоящего распоряжения.

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.