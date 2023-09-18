Азербайджан сталкивается с постоянными провокациями армянской стороны - МИД

БАКУ /Trend/ - Азербайджан сталкивается с провокационными шагами, которые постоянно предпринимает армянская сторона. Так называемые "президентские выборы" в Карабахском регионе - наглядный тому пример. Несмотря на все месседжи Азербайджана, армянская сторона не прекратила свои провокации.

Об этом было сказано на брифинге в министерстве иностранных дел для дипломатического корпуса, аккредитованного в Азербайджанской Республике, сообщает в понедельник Trend.

Было отмечено, что Турция, Пакистан, Украина, Великобритания, Грузия, Молдова, Румыния, Венгрия, Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, Германия, США, Иран, а также международные организации, такие как Организация Объединенных Наций, Организация тюркских государств, Организация исламского сотрудничества и Европейский союз осудили эти незаконные "выборы".

"Пользуясь случаем, выражаем признательность всем государствам и международным организациям, которые поддерживают международное право и открыто выступают против этого незаконного, нелегитимного и провокационного шага армянской стороны", - было отмечено на брифинге.