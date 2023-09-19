Депутат парламента Азербайджана призвал граждан соблюдать осторожность в связи с ситуацией с COVID-19

БАКУ /Trend/ - В связи с нынешней ситуацией в мире с COVID-19 гражданам Азербайджана следует быть достаточно осторожными и ответственными.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил депутат Милли Меджлиса (парламент) Вугар Искендеров.

"Неоспоримый факт, что Азербайджанское государство всегда с особой чуткостью относится к вопросу охраны здоровья и безопасности граждан и в данном направлении принимаются последовательные меры. Еще три года назад этот фактор стоял в первых рядах в ходе предпринятых шагов, направленных на предотвращение широкого распространения нового типа коронавирусной инфекции (COVID-19)", - подчеркнул депутат.

По его словам, Азербайджан, опережающий большинство стран по ряду вопросов, и в этот раз подал миру пример.

"И это неспроста. С первого дня, как в нашей стране был зарегистрирован новый штамм коронавирусной инфекции, наше государство, тесно сотрудничающее со Всемирной организацией здравоохранения, предприняло все необходимые шаги для предотвращения широкого распространения инфекции. С этой целью масштаб мероприятий, проводимых в стране под руководством Президента Ильхама Алиева, был достаточно широк и охватывал различные направления", - заявил Искендеров.

Он добавил, что спустя три года мир снова столкнулся с волной COVID-19.

"Во всяком случае, статистика зарубежных стран и последнее заявление ВОЗ о быстром распространении новых штаммов, дает повод так говорить. Также следует отметить, что количество случаев заболевания COVID-19 в США приближается к статистике первой пандемии 2020 года. Ежедневно в США у более чем 650 000 американцев диагностируется коронавирус, и прогнозируется, что почти 10 процентов населения страны заразятся этим вирусом в ближайшие месяцы. Смертность увеличилась на 5 процентов по сравнению с августом.

Согласно данным, за последнюю неделю количество госпитализаций из-за COVID-19 в США выросло на 8,7 процента, а число смертей увеличилось на 4,5 процента. Федеральная организация здравоохранения США рекомендовала американцам пройти вакцинацию против COVID-19. То же самое можно сказать и о странах бывшего СССР. Так, если летом в Латвии 5-10 процентов результатов тестов были положительными, то сейчас эта цифра приближается к 25 процентам. Населению страны рекомендовано неделю оставаться дома, избегать контактов с другими людьми, а при выходе на улицу пользоваться респираторами. В Алтайском крае России из-за роста заболеваемости COVID-19 в 49 школах введены карантинные ограничения, а 6 школ закрыты на карантин. В ПАО "Сургутнефтегаз" снова обсуждается переход на масочный режим", - отметил депутат.

Он также подчеркнул, что от подобной ситуации не застрахована ни одна страна.

"Главное - выйти из этого бедствия с наименьшими потерями. Для этого необходимо предприянть более организованные шаги. Азербайджанское государство, как и всегда, сделает все возможное. В свою очередь, простые граждане также должны проявлять активность в этом вопросе", - подытожил Искендеров.