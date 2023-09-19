Совершенный Арменией минный террор не должен остаться безнаказанным - турецкий генерал

БАКУ /Trend/ - Армения по-прежнему продолжает минный террор против Азербайджана.

Об этом во вторник Trend заявил бывший военный атташе Турции в Азербайджане, генерал запаса Юджель Карауз.

Он отметил, что Армения не выдает Азербайджану минные карты вопреки международному праву.

"Кроме того, Армения продолжает закладывать на территориях Азербайджана новые мины. Это противоречит международному праву и является преступлением. Несмотря на то, что этот вопрос поднимался на международных встречах, Армения не передает Азербайджану карты заложенных ими ранее мин.

Армения по-прежнему продолжает закладывать мины даже на территориях, контролируемых российскими миротворцами. Сколько людей стали жертвами минного террора после окончания Отечественной войны. Запад, говорящий о мире и о правах человека, молчал. Никакого давления в направлении передачи карт мин Азербайджану не оказывалось. Те, кто совершает минный террор, должны быть осуждены и не должны оставаться безнаказанными", - заявил Карауз.

Напомним, что 19 сентября 2023 года в 04:30 на новопостроенной тоннельной дороге в районе села Тагаверд Ходжавендского района, грузовик марки “КАМАЗ”, в котором находились сотрудники МВД Азербайджанской Республики, в результате террористического акта подорвался на мине, установленной диверсионной группой армянских незаконных вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцируются российские миротворцы.

Отметим, что грузовик направлялся к месту теракта, произошедшего в тот же день на 58-м километре дороги Ахмедбейли-Физули-Шуша, проходящей по Ходжавендскому району, в результате которого погибли сотрудники Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана.

Находящиеся в грузовике сотрудники МВД Джамалзаде Асим Княз оглы (1994 года рождения), Ширинов Рамиль Ариф оглы (1987 года рождения), Махмудов Сеймур Эльсевер оглы (1991 года рождения) и Заманов Хазар Азер оглы (1998 года рождения) погибли на месте происшествия.