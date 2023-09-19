Подразделениями ВС Азербайджана нейтрализуются только законные военные цели - Анар Эйвазов (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Подразделениями ВС Азербайджана нейтрализуются только законные военные цели.

Как сообщает Trend, об этом сказал во вторник глава пресс-службы минобороны Азербайджана полковник Анар Эйвазов.

"Антитеррористические мероприятия локального характера, проводимые ВС Азербайджана в Карабахском регионе, продолжаются успешно. Были обезврежены более 20 боевых машин, свыше 40 артиллерийских установок, более 30 минометов, 2 зенитно-ракетные установки, 6 радиоэлектронных боевых станций «Мортира» и другая военная техника, принадлежащая подразделениям вооруженных сил Армении", - заявил Анар Эйвазов.