Азербайджан под руководством Президента Ильхама Алиева прошел за 20 лет уникальный и почетный путь - Иса Габиббейли

БАКУ /Trend/ - Азербайджан под руководством Президента Ильхама Алиева прошел за 20 лет уникальный и почетный путь развития.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал депутат Милли Меджлиса, президент Национальной академии наук Азербайджана Иса Габиббейли в ходе выступления на прошедшем 12 октября специальном заседании парламента.

Он отметил, что Победа, одержанная в 44-дневной войне, вписана в историю Азербайджана как военно-политическое событие огромной важности.

"Стран, которые по темпам развития в мире сопоставимы с Азербайджаном, не так много. В Азербайджане стремительно идет устойчивое развитие по всем направлениям. За 20 лет руководства Президента Ильхама Алиева все сферы страны прошли славный путь развития. Каждый год из этих 20 лет был выдающимся", - добавил И.Габиббейли