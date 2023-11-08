БАКУ /Trend/ - Начала работу 42-я сессия Генеральной конференции ЮНЕСКО.
Как сообщает Trend, состоялось выступление президента 41-й сессии Генеральной конференции.
В рамках сессии состоялись выборы нового президента и вице-президентов Генеральной конференции, а также председателей и заместителей председателей комиссий и комитетов.
Азербайджан избран вице-президентом Генеральной конференции ЮНЕСКО.
В рамках сессии будет принята повестка дня Генеральной конференции.
Будет заслушан отчет Генерального директора о деятельности структуры в 2018-2021 годах, а также отчет о деятельности Исполнительного совета и выполнения программы.
В рамках 42-й сессии состоится обсуждение общей политики ЮНЕСКО, а также будет проведен форум партнеров организации и молодежи.
За время 42-й сессии наша страна будет представлена различными структурами в профильных сферах.
42-я сессия Генеральной конференции продолжит работу до 22 ноября.