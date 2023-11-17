В Азербайджане доходы госбюджета на следующий год могут быть увеличены

БАКУ /Trend/ - В бюджете следующего года планируется увеличить доходы на 282 миллиона манатов, а расходы - на 138 миллионов манатов. Это означает, что доходы и расходы бюджета в следующем году будут больше, чем в настоящее время.

Об этом на заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству заявил председатель комитета Таир Миркишили, сообщает в пятницу Trend.

Он отметил, что представленные проектные документы бюджета предполагают очень низкие темпы роста бюджетных расходов в течение следующих 3 лет, что обусловлено тем, что монетарная, фискальная политика в отношении сдерживания инфляции в стране в целом не создает инфляционной спирали бюджетных расходов с точки зрения того, что население не страдает от роста цен.

"Другой важный вопрос в нашей стране - это меры по повышению занятости, экономической активности. В любом случае проводится правильная экономическая политика, чтобы не допустить значительного увеличения государственных расходов", - добавил он.

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