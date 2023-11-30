На реконструкцию автодороги Барда-Агдам-Аскеран выделено 5 миллионов манатов - Распоряжение

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о выделении 5 миллионов манатов на реконструкцию автомобильной дороги Барда-Агдам (40 км)-Аскеран, сообщает в четверг Trend.

В целях реконструкции автомобильной дороги Барда-Агдам (40 км)-Аскеран протяженностью восемнадцать километров, из суммы, указанной в подпункте 1.31.25 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2023 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)", утвержденного Распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 23 января 2023 года (номер 3720), Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделено 5 (пять) миллионов манатов.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в части 1 настоящего Распоряжения.

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения.