Община Западного Азербайджана готова к прямому диалогу с правительством Армении - Азиз Алекберли

БАКУ /Trend/ - Община Западного Азербайджана готова к прямому диалогу с правительством Армении.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил председатель Общины Западного Азербайджана Азиз Алекберли во время выступления на Международной конференции "Обеспечить безопасное и достойное возвращение изгнанных из Армении азербайджанцев: глобальный контекст и справедливое решение".

Он отметил, что Армения уничтожила религиозные и культурные памятники азербайджанцев.

"Сегодня в Армении не осталось ни одного азербайджанца.

Мы полны решимости вернуться на наши земли посредством диалога. Мы работаем с твердой приверженностью гуманитарным правам и правам человека. Мы всегда готовы к диалогу с правительством Армении по вопросу возвращения", - подчеркнул А.Азизбейли.

Он также призвал Армению извлечь уроки из прошлого, положить конец политике вражды и раздоров, по достоинству оценить сложившуюся в регионе возможность мира и предпринять реальные шаги для примирения с западными азербайджанцами.

Отметим, что в Баку проводится Международная конференция на тему "Обеспечить безопасное и достойное возвращение изгнанных из Армении азербайджанцев: глобальный контекст и справедливое решение". В мероприятии принимают участие более 100 гостей из 30 стран.

Конференция продолжит свою работу в форме панельных дискуссий с участием известных международных экспертов и общественно-политических деятелей по таким вопросам, как изгнание азербайджанцев из Армении, проблема переселения на международной арене, вопрос возвращения в международном праве, трудности и успехи в области возвращения на практике, ситуация в этой сфере в различных регионах.

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